روجينا تتعرض لإصابة خطيرة أثناء تصوير “بنت السلطان”

تعرضت الفنانة المصرية روجينا لإصابة بوجهها أثناء تصويرها أحد مشاهدها في مسلسل بنت السلطان.

حيث نشر الفنان حسن أبو الروس على حسابه في إنستغرام نبأ الحادث، وقال إنّ روجينا أصيبت بجرح عميق في وجهها أثناء التصوير نقلت على أثره إلى المستشفى.

وقال حسن إنّ روجينا فاجأته بعودتها من أجل استكمال تصوير مشاهد العمل الذي يعرض خلال الموسم الجاري.

من جهةٍ أخرى نشرت الفنانة روجينا صوراً لها من كواليس العمل أظهرت من خلالها الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها، حيث ظهرت جروح على عينها اليسرى، وقالت قدّر الله وما شاء فعل.

كما تقدّمت الفنانة المصرية بالشكر لجميع الفنانين والمعجبين الذين اتصلوا ليطمئنوا على صحتها.

يُذكر أنّ النجمة المصرية تظهر حالياً في مسلسل بنت السلطان، الذي كتبه أيمن سلامة وأخرجه أحمد شفيق، ولعب بطولته باسم سمرة، أحمد مجدي، بيومي فؤاد وغيرهم.

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