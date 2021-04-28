غوغل يحتفل بعيد ميلاد الفنان الراحل نور الشريف

احتفى محرك البحث العالمي غوغل بذكر ميلاد الفنان المصري الراحل نور الشريف، وذلك من خلال نشره لـ3 صور مرسومة لشخصيات شهيرة جسدها الممثل خلال مسيرته الفنية الطويلة.

حيث يصادف يوم 28 أبريل الجاري الذكرى الـ75 لميلاد الفنان الذي يُعد واحداً من عظماء الدراما المصرية والعربية وأحد أهم روادها.

وبدأ الفنان الشهير المولود عام 1946 مسيرته الفنية عام 1966، من خلال مشاركته في فيلم قصر الشوق لتتوالى بعدها أعماله وإبداعاته.

تميز الممثل الراحل بقدرته على تجسيد الأدوار المعقدة والمنوعة والمتنوعة، وقدّم خلاله حياته مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، لن أعيش في جلباب أبي، وعائلة الحاج متولي وغيرها من الأعمال التي حفر من خلالها اسمه بحروف من ذهب في قلوب المتابعين.

يذكر أنّ نور الشريف توفي يوم 11 أغسطس عام 2015 عن عمرٍ يناهز 69 عاماً.

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