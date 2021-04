مؤسسة «غيتس» تُطلق حملة عالمية للمساهمة في توزيع لقاحات كورونا

أطلقت مؤسسة “بيل وميليندا غيتس” ومنظمة الصحة العالمية وقادة شركات وقادة دينيون وعالميون حملة “غو غيف وان” للمساهمة في تمويل برنامج “كوفاكس” لتوزيع لقاحات كورونا عالميا بشكل عادل.«»

وبحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن هذه الحملة تهدف إلى إلهام 50 مليون شخص حول العالم لتقديم تبرعات صغيرة لبرنامج “كوفاكس”.

وستساهم الحملة في تمويل “كوفاكس” بقيمة 3 مليارات دولار لتطعيم 30 بالمائة من مواطني 92 دولة منخفضة الدخل العام المقبل.

وتهدف الحملة إلى حشد المتبرعين الصغار بالدولار حول العالم لتقديم 10 دولارات من كل منهم مقابل تكلفة لقاحات كورونا التي يبلغ سعرها نحو 5 دولارات للجرعة الواحدة.

وستتعاون الحملة العالمية مع أنظمة الرعاية الصحية العامة ومواقع التطعيم الجماعي الفردية للإعلان عن الحملة.

وجاءت 6.3 مليار دولار التي تم الالتزام بها حتى الآن لبرنامج “كوفاكس” بشكل أساسي من الحكومات، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، و”يونيسف”، وتحالف “ابتكارات التأهب للوباء”، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

