الصين تدشن طريقاً من النفايات المعاد تدويرها (فيديو)

شهد حرم جامعة للعلوم والتكنولوجيا تقع في مدينة شنغهاي الصينية، افتتاح أول طريق من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها.

وتزامن افتتاح الطريق الذي بلغ طوله 300 متر احتفال العالم بيوم الأرض، وتم تعبيد الطريق من خلال إعادة تدوير أكثر من 200 كيلو غرام من رضاعات الأطفال البلاستيكية.

حيث تم جمع هذه الرضاعات وإرسالها إلى مصنع إعادة التدوير للفرز، والعجن والصهر، قبل أن يتم إرسالها إلى مصنع إنتاج الأسفلت لإنتاج نفايات الإسفلت البلاستيكي المُعدّل بمساعدة تقنية محددة.

وقال المهندسون المُشرفون على المشروع إنّ هذا الأمر يُقلل توليد النفايات البيئية مقارنةً مع رصيف الأسفلت النقي التقليدي.

ونشر المهندسون مقاطع فيديو لافتتاح الطريق، وحظيت هذه المقاطع بإعجاب الناشطين في مجال حماية البيئة، الذين أثنوا على تصرف المهندسين المشرفين على المشروع.

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