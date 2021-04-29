إحباط محاولة تهريب طيور “بطريقة لا تصدق” (صور)

تمكنت شرطة مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك من إلقاء القبض على رجل يُدعى ماكنزي من غوايانا، حاول تهريب طيور حية مخصصة لمسابقات الغناء في نيويورك.

حيث عثرت عناصر الجمارك أثناء تفتيشه على 35 عصفوراً حياً مخبأة في أدوات لتجعيد الشعر، حيث كانت محشوة داخل بكرات شعر محكمة الإغلاق من خلال شبك وضع حولها، ومتصلة بسترة ماكنزي.

وقالت الشرطة إنّ ماكنزي عُرض عليه مقابل تهريب هذه الطيور مبلغ 3000 دولار أمريكي حصل على 500 منها في بلده غوايانا، وكان من المقرر أن يحصل على باقي المبلغ بعد إيصال الطيور.

وأكد المدعي العام إطلاق سراح ماكنزي بعدما دفع كفالة بلغت قيمتها 25 ألف دولار أمريكي.

يذكر أنّ الطيور التي كان ينوي تهريبها ماكنزي تُستخدم في مسابقات الغناء في نيويورك، حيث يتبارى عصفوران بالتغريد ويقرر الحكم العصفور الفائز الذي ترتفع قيمته حتى تصل لحوالي 10 آلاف دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية