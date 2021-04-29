منوعات

إحباط محاولة تهريب طيور “بطريقة لا تصدق” (صور)

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت شرطة مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك من إلقاء القبض على رجل يُدعى ماكنزي من غوايانا، حاول تهريب طيور حية مخصصة لمسابقات الغناء في نيويورك.

حيث عثرت عناصر الجمارك أثناء تفتيشه على 35 عصفوراً حياً مخبأة في أدوات لتجعيد الشعر، حيث كانت محشوة داخل بكرات شعر محكمة الإغلاق من خلال شبك وضع حولها، ومتصلة بسترة ماكنزي.

وقالت الشرطة إنّ ماكنزي عُرض عليه مقابل تهريب هذه الطيور مبلغ 3000 دولار أمريكي حصل على 500 منها في بلده غوايانا، وكان من المقرر أن يحصل على باقي المبلغ بعد إيصال الطيور.

وأكد المدعي العام إطلاق سراح ماكنزي بعدما دفع كفالة بلغت قيمتها 25 ألف دولار أمريكي.

يذكر أنّ الطيور التي كان ينوي تهريبها ماكنزي تُستخدم في مسابقات الغناء في نيويورك، حيث يتبارى عصفوران بالتغريد ويقرر الحكم العصفور الفائز الذي ترتفع قيمته حتى تصل لحوالي 10 آلاف دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك