لتحافظوا على سمعكم.. تجنبوا الضوضاء الشديدة

حذر الطبيب الألماني ميشائيل دييج من خطورة الضوضاء المستمرة على الأذن، وقال الطبيب المختص في مجال الأنف، والأذن والحنجرة إنّ الطنين المستمر يرفع احتمال الإصابة بطنين الأذن وضعف السمع، وقد تؤدي في بعض الحالات لإصابة الشخص بالصمم.

وأوضح الطبيب الألماني أنّ الضوضاء المستمرة تؤدي للإصابة بالتوتر النفسي، الذي يزيد من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحدد ميشائيل دييج مستوى الضوضاء التي تشكل خطراً على الصحة، وقال إنّ الضوضاء تشكل خطراً من مستوى 85 ديسيبل، ويزداد الخطر في مستوى 90 ديسيبيل، حيث يجب على الشخص اتخاذ التدابير الاحترازية، والخضوع للفحوصات الدورية.

وقال إنّ الأشخاص العاملين في مجال صناعة الأخشاب والمعادن هم الأكثر عرضة للإصابة بالمشاكل التي تسببها الضوضاء.

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