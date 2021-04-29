أيسر تُطلق شاشة “Nitro XV252QF” لعشاق الألعاب

أعلنت شركة أيسر التايوانية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب، أطلقت عليها Nitro XV252QF.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بلوحة LCD IPS مقاس 24.5 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، ومعدل تحديث 390HZ، وسرعة استجابة تصل لـ1 مللي ثانية.

وستبلغ نسبة التباين في الشاشة الجديدة 1000:1، وسطوع Cdm2 40، وعمق ألوان 8 بت، وتغطية نطاق الألوان sRGB Gamut بنسبة 99%.

وستحتوي هذه الشاشة على ميزة المزامنة التكيفية التي تدعم VAR في أنظمة NVidia وAMD، وبميزة دعم معايير FreeSync Premuim.

وقالت الشركة التايوانية إنّ الشاشة الجديدة ستعمل بنمط خفض الضبابية الناجمة من الإضاءة الخلفية لتعزيز الاستجابة المرئية.

وستحتوي الشاشة على منافذ HDMI 2.0، Display Port، بالإضافة لمدخل لتوصيل سماعة الألعاب، ومكبرات صوتية بقدرة 2 واط.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستطرح شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل لحوالي 530 دولارا أمريكيا.

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