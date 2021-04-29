جديد ديل.. لاب توب بتصميم أنيق وكاميرتين “داخلية وخارجية”

أطلقت شركة ديل الأمريكية لاب توب جديد بتصميم أنيق وحواف مميزة، أطلقت عليه Latitude detachable.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات إنتل Coer i7 من الجيل الـ11، وكرت شاشة Iris XE، ونظام تشغيل Windows 10.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 13.3 بوصة، وجودة عرض Full HD، ومعدل سطوع 500nit، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، بالإضافة لوجود كاميرا خارجية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وسيحتوي الجهاز على ميزة Expressing-in التي تدعم التعرف على الوجوه باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وميكرفونات تدعم إلغاء الضوضاء لخفض الضوضاء الناجمة عن الكتابة على لوحة المفاتيح، بالإضافة لاحتوائه على تقنية Intelligent Audio التي ستعمل على تصفية الضوضاء في الخلفية وذلك من أجل إعطاء الأولوية للأصوات المفضلة.

وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية في هذا الجهاز 32 غيغا بايت، والداخلية بسعة 1 تيرا بايت.

ويتميز هذا الجهاز باحتوائه على قلم اختياري بين لوحة المفاتيح والشاشة قابل للشحن خلال 30 دقيقة، وبدعمه للواي فاي والبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1549 دولارا أمريكيا.

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