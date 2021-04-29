إطلاق تحديث جديد من ابل لسماعات AirPods و AirPods Pro

قامت ابل بإطلاق تحديث جديد لسماعات AirPods 2 (الجيل الثاني) و AirPods Pro وبات الآن متاحاً لجميع المستخدمين حول العالم.

ما الجديد في هذا التحديث؟

كعادة ابل لا تقوم بالكشف عن تفاصيل التحديثات الخاصة بسماعات AirPods لكنها تقوم بإطلاقها بشكل صامت ودون ضجيج.

التحديث الجديد للسماعات يحمل الرقم الكودي 3E751 وهو التحديث التالي لتحديث 3A283 الذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي.

لا نعلم على وجه الدقة أية تحسينات قد أضافها التحديث أو أية مشكلات قد أصلحها لكن بشكل عام قد يؤدي ذلك إلى تحسن أداء السماعات بشكل عام، فتلك هي وظيفة التحديث الأساسية.

أيضاً لا توجد طريقة محددة من أجل تحديث السماعات، فقط بعد توصيل السماعات بالجهاز وتوصيل الجهاز بالوايفاي يتم تنزيل التحديث وتثبيته بعد مدة قصيرة.

كيفية التأكد من تحديث سماعات AirPods ؟

قم بتوصيل سماعات AirPods و AirPods Pro إلى الايفون أو الايباد بعدها اضغط على الإعدادات Settings > عام General > عن الجهاز About > اضغط على ‌AirPods‌ > ستجد رمزاً بجوار خانة نسخة النظام Firmware Version خاصة بالتحديث الجديد، وهو في هذه الحالة التحديث الجديد 3E751.

إذا كنت من مستخدمي سماعات AirPods أو AirPods Pro فربما تلاحظ تحسناً في أداء السماعات أو حلاً لمشكلة سابقة قد واجهتها عند أثناء استخدام السماعات.

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