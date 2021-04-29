إطلاق هاتف الألعاب Redmi K40 Game Enhanced بأزرار حقيقية يشمل معالج رائد والمزيد

انضمت شاومي اليوم لكلًا من أسوس، نوبيا، لينوفو وحتى بلاك شارك التابعة لها وبدأت في المنافسة بشكل أكبر في سوق الهواتف الذكية المخصصة للألعاب وذلك من خلال علامتها التجارية نفسها وتحديدًا علامة ريدمي، وهذا من خلال هاتف الألعاب Redmi K40 Game Enhanced الذي تم الكشف عنه رسميًا.

مواصفات ومميزات هاتف الألعاب Redmi K40 Game Enhanced

هذا الهاتف هو أول هاتف مع معالج ميدياتك الرائد Dimensity 1200، الهاتف أيضًا يدعم إضاءة RGB نظرًا لأنه هاتف مخصص للألعاب، هذا بجانب أزرار فيزيائية حقيقية للعب، وكذلك دعم مثالي للشحن فائق السرعة.

يأتي هاتف الألعاب Redmi K40 Game Enhanced مع بناء متكامل موجه للاعبين، يقدّم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية إلى جانب كلمة Fighting المكتوبة على جسم الهاتف، يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.67 بوصة وهي من نوع سوبر أموليد بالطبع وتحديدًا هي شاشة E4 من سامسونج! تأتي الشاشة بدقة FHD+ مع تردد 120 هيرتز وحساسية لمس تصل إلى 480 هيرتز!

معالج Dimensity 1200 المستخدم في الهاتف يأتي مع ثمان أنوية مع تردد 3.0 جيجاهيرتز للنواة الأساسية من نوع Cortex-A78 إلى جانب ثلاث أنوية من نفس النوع Cortex-A75 بتردد 2.6 جيجاهيرتز، وأخيرًا أربع أنوية Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهيرتز.

يقدّم الهاتف ذواكر رائدة من نوع LPDDR5 للذاكرة العشوائية وUFS 3.1 للذاكرة التخزينية بسعات تصل إلى 12 و265 جيجابايت، وقد تتوفر سعات أكبر في أسواق أخرى.

الكاميرا الرئيسية هنا بدقة 64 ميجابيكسل في حين أن الكاميرا الواسعة هي بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا ماكرو 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجابيكسل، البطارية هنا بسعر 5065 ملي أمبير تدعم الشحن السريع 67 واتّ.

السعر يبدأ من 300 دولار أمريكي فقط! ويصل لقرابة الـ400 دولار أمريكي طبقًا لخياراتك من ضمن خيارات الذواكر المتاحة.

• الكشف عن سلسلة ريدمي K40 مع شاشات أموليد 120 هيرتز