وفاة خوان بورخا صاحب أشهر ضحكة في العالم

أكدت صحيفة “elmundo” الإسبانية وفاة الإسباني الكوميدي خوان بورخا الملقب بـ ريسيتاس، عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراع مع المرض.

ولاقى خوان بورخا شهرة عربية ضخمة، بسبب ضحكاته المثيرة التي استخدمها العرب والأجانب عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم استخدامها في شتى المجالات.

وبدأت شهرة ريسيتاس بعد مقطع له انتشر عبر موقع يوتيوب خلال إجراء مقابلة معه، انفجر فيها ضحكًا حيث لم يتمالك نفسه وبالكاد كان مقدم البرنامج يفهم كلامه بسبب الضحك الشديد.

مقاطع الضحك الخاصة به لم تقتصر على مقابلته فقط، فقد قام العديد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بتركيب ضحكاته للسخرية من أشياء عديدة، كالسخرية من أجهزة شركة آبل، ومقطع آخر اشتهر بقوة للسخرية من كون الأرض مسطحة.

وفي أول مقابلة له في عام 2005 عندما كان رجلًا عاديًا مهمته هي البقاء على قيد الحياة، وعندما سئل لماذا يطلقون عليه لقب “ريسيتاس” أجاب: “لأنني أضحك كثيرًا”.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية ظهر خوان في هذه المقابلة بدون أي نص أو شيء محدد، غرضه الوحيد كان سرد قصصه وما حدث له طوال حياته، وعندنا بدأ بسرد حكاياته انفجر هو وجمهور البرنامج بالضحك بسبب القصص المضحكة.

ضحكته الشهيرة لم تفارق صفحات السوشيال ميديا وصانعي الميمز، سواء كان ذلك في كرة القدم أو التكنولوجيا، وبات واحدًا من أشهر الشخصيات الكوميدية في العالم خلال السنوات الأخيرة.

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