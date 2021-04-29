أفضل سماعات الرأس التي ننصحكم بشرائها في 2021

هناك العديد من الجوانب الأساسية التي ينبغي الالتفات إليها حين شراء أفضل سماعات الرأس في عام 2021. على سبيل المثال، التصميم وحده قد يجعلك ترغب في شراء السماعة أو استبدالها بسماعة أخرى. فهل تريد السماعة في الأذن أم فوق الأذن؟ وهل تريدها سلكية أم لاسلكية؟ هل تريدها أنيقة وعصرية أم رياضية؟

بناءً على استخداماتك، سيكون عليك تحديد القرار بنفسك. الأمر الأخر والأكثر أهمية هو جودة الصوت. كل سماعة ولها صوت مختلف عن السماعة الأخرى. بعض السماعات تقدم صوت جهيز عالي جداً، بينما بعضها الأخر يقدم صوت نقي للغاية. بعض السماعات تقدم تطبيق مُرفق مع السماعة حيث يمكنك التعديل على مستويات الــ EQ.

بعد ذلك عليك النظر في عمر البطارية. فبعض السماعات قادرة على العمل لمدة 5 ساعات وبعضها الأخر تمتد حتى 15 ساعة عمل. الملحقات شيء إضافي وبعضنا يهتم بوجوده. فعلى سبيل المثال إذا كنت متوجه لشراء سماعة سلكية، فمن المفترض احتواؤها على كابل aux.

بعض السماعات تأتي بأكواب إضافية وكابل شحن ودليل مستخدم وغيرها من الملحقات الأخرى. ولكن نظراً لتعدد الخيارات، فقد يكون من الصعب علينا اختيار أفضل سماعات الرأس بهذا الشكل. ولذلك، قررنا أن نوفر عليكم عناء البحث وإهدار الوقت ونأتيكم مباشرة بمجموعة من أفضلها لكي يكون من السهل عليكم الاختيار من بينها. والآن، ما هو رأيكم أن نبدأ في التعرف عليها؟

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أفضل سماعات الرأس في 2021 التي ننصح بشرائها:

1- Apple AirPods Pro ملكة الايربودز بلا منازع

الساعة قادرة على العمل لمدة 4 ساعات ونصف الساعة أثناء تفعيل ميزة عازل الضوضاء. ولكن في حالة إرفاقها بعلبة الشحن فهي قادرة على المواصلة حتى 45 ساعة. كل شيء رائع في سماعة Apple AirPods Pro، بدءاً من قدرة العمل على بُعد 800 قدم وحتى ميزة عازل الضوضاء ودعم المساعد الرقمي سيري.

بالتأكيد التصميم راقي وحديث وعملي ومريحة جداً في الارتداء وصوتها قابل للتكيف ولكن المشكلة الوحيدة هي عمر البطارية القصير.

تحتوي على 6 مستشعرات مختلفة وثلاثة ميكروفونات وشريحة H1 المسؤولة عن إنتاج صوت على أعلى درجات الجودة. السماعة تنتج صوت نظيف وخالي من أي تشويش ومتوازن وسوف تستمتع بسماع الموسيقى من خلالها.

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2- Jabra Elite 45h من أفضل سماعات الرأس ذات السعر المتوسط

واحدة من أفضل سماعات رأس في عام 2021 في نطاق سعري لا يتجاوز 100$. لديها بطارية قادرة على المواصلة لمدة 50 ساعة، ونطاق البلوتوث يمتد حتى 33 قدم ما يعادل 10 أمتار.

تمتاز بمعادل EQ قابل للتخصيص وتقنية multipoint ووضع افتراضي Soundscapes mode. يمكنك تخصيص الصوت والتعديل عليه من خلال تطبيق Jabra Sound. السماعة مريحة جداً في الارتداء على الأذن.

المشكلة الوحيدة أنه لا يوجد عازل للضوضاء. ولكن سعرها الرخيص للغاية وعمر بطاريتها ما يجعلنا نفضلها على أي سماعة رأس أخرى في هذا النطاق السعري. سوف تكون قادراً على إقران السماعة مع 8 أجهزة مختلفة، ولذلك هي محط أنظار من يمتلكون أجهزة وأنظمة متعددة.

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3- Sennheiser CX 400BT أفضل سماعات الرأس قيمة وأداء مقابل المال

سماعة رائعة بصوت نقي خالي من أي تشويش ونطاق بلوتوث يمتد حتى 10 أمتار وعمر بطارية حتى 7 ساعات أو في حالة إقرانها بعلبة الشحن يمكنها المواصلة حتى 20 ساعة. هناك أزرار تحكم باللمس وتطبيق مخصص للتعديل على معادل EQ. القدرة على دعم المساعد الصوتي وتبديل مصدر الصوت وتعمل من خلال اتصال بلوتوث 5.1.

للأسف لا يوجد عازل للضوضاء ولكنها تحتوي على درايفر لا يتواجد إلا في سماعات تتخطى نطاق سعري 250$، ومع ذلك سعر السماعة لن يتعدى 100$ فقط وسوف تقدم لك صوت رائع وخالي من أي تشويش.

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4- Master & Dynamic MW08 صوت نقي وعالي الجودة وعازل للضوضاء

إذا قررت الاعتماد على علبة الشحن فهذه السماعة قادرة على المواصلة لمدة 42 ساعة متواصلة، ولكن بدونها، وأثناء تفعيل ANC فهي قادرة على العمل لمدة 10 ساعات عمل. تصميم السماعة أنيق جداً وراقي وتمتاز بالقدرة على إلغاء الضوضاء، ودعم وضع الاستماع المحيطي ثنائي المستوى ولديها عناصر تحكم ذكية ومرنة وهناك تطبيق إضافي للقدرة على تخصيص الصوت حسب الرغبة، وتعمل من خلال بلوتوث 5.2.

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5- Jabra Elite Active 75t أفضل السماعات اللاسلكية التي يمكنك شراؤها

سماعة Jabra Elite Active 75t قادرة على العمل لمدة 7 ساعات ونصف الساعة أو لمدة 28 ساعة عندما يتم إرفاقها بعلبة الشحن. تقدم صوت نقي وعالي جداً وحتى على بُعد 30 قدم.

السماعة لديها مزايا رائعة مثل إلغاء الضوضاء النشط والسلبي ومعادل EQ قابل للتخصيص وميزة القدرة على مقاومة الماء. السماعة في حدود 150$ تقريباً، ولكنها من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية الرائعة.

عمر بطاريتها أفضل من Air Pods Pro، وتنتج تفاصيل صوتية ممتازة وواضحة ونقية. بكل تأكيد سوف تستمتع بسماع الموسيقى من خلالها.

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6- Apple AirPods Max بالتأكيد هي أفضل سماعات آبل لو السعر لا يشكل عائق أمامك

إذا لم يكن السعر مشكلة بالنسبة لك، فبالتأكيد هي أحد أفضل الخيارات التي تأتي بسعر 549$ دولار أمريكي تقريباً. التصميم رائع ومعاصر والقدرة على عزل الضوضاء ببراعة شديدة وسوف تستمتع بصوت نقي وعالي ونظيف وقادر على العمل على بُعد 33 قدم أي ما يعادل 10 أمتار تقريباً.

للأسف هي سماعة غالية الثمن جداً ولكن عمر بطاريتها مناسب حيث تصل عدد ساعات العمل حتى 20 ساعة أثناء تفعيل ANC ولديها القدرة على مشاركة الصوت ودعم المساعد الرقمي سيري.

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7- Sony WH-1000XM4 صوت نقي وجودة راقية وأفضل سماعة في القائمة

قد تكون هي أفضل سماعة رأس لدينا في هذه القائمة. حيث تقدم صوت مميز خالي من أي ضوضاء ولديها بطارية قادرة على المواصلة حتى 30 ساعة أثناء تفعيل ANC أو حتى 38 ساعة أثناء تعطيل ميزة عازل الضوضاء النشط.

سوف تحصل على العديد من مزايا التعديل والتخصيص من خلال تطبيق سوني، ولديها ضوابط وعناصر تحكم تعمل باللمس رائعة وتعمل حتى 40 قدم أي ما يعادل 12 متر.

سعر السماعة 350$ تقريباً وهي أفضل سماعة في هذا النطاق السعري، في الواقع هي حتى أفضل من سماعات تفوقها في الثمن. كل شيء رائع في هذه السماعة وننصحكم باقتنائها إذا توفر معكم سعرها الباهظ.

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