6 إعدادات للحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدامك تطبيق تيك توك

كل يوم يشارك ملايين البشر مقاطع فيديو خاصة بهم على تطبيق التيك توك، وهناك أيضاً الملايين الذين يشاهدونها. بين عشية وضحاها، لقد أصبح تطبيق تيك توك منصة اجتماعية ضخمة لمشاركة مقاطع الفيديو التي تمتد فترتها الزمنية بين 3 ثوانِ وحتى دقيقة واحدة. بعضنا يعتمد على التيك توك لكي يظهر موهبته وإبداعاته، أو بهدف أن يكون شخصاً مرحاً واجتماعياً. ولكن بعضنا الأخر يعتمد عليه كإحدى وسائل الشهرة، ويجب أن نعترف أن هناك الكثيرين ممن نجحوا بالفعل في ذلك. أو هناك من يقضي بعض أوقات فراغه في التسلية بمشاهدة بعض المقاطع المضحكة.

ولكن شئنا أم أبينا، التطبيق مثله مثل أي منصة تواصل اجتماعي أخرى، بمعنى أنه في حين أن هناك ملايين الأشخاص المعجبين والمبدعين عليه، ولكن هناك أيضاً الملايين الكارهين والحقودين والمحتالين الذين يستخدمونه كمنصة لإرسال رسائل البريد المزعجة.

في حقيقة الأمر، تيك توك في حد ذاته يشكل مخاطر كثيرة على خصوصية وأمن المستخدمين، لدرجة أن الحكومة الهندية قررت حظره لأنه تطبيق صيني يجمع العديد من البيانات الخاصة بالمستخدمين ويفرض العديد من الأذونات دون داعي.

وفي عام 2019 ازداد قلق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من خطر التطبيق لكونه وسيلة تمنح الحكومة الصينية المزيد من المعلومات السرية والخاصة عن الشعب الأمريكي. بالرغم من كل ذلك، لا يوجد دليل أو برهان مادي وملموس يؤكد على أن الحكومة الصينية تستغل أي معلومات شخصية خاصة بهؤلاء المستخدمين.

ولكن باختصار، وبغض النظر عن أي منصة تواصل اجتماعي تفضل قضاء وقتك عليها، فمن الأفضل أن تحافظ قدر الإمكان على خصوصيتك أثناء وجودك عليها، ينبغي أن تكون حريصاً على ما تشاركه مع غيرك لأن هذه المعلومات سوف تكون متاحة أمام عامة البشر. ولذلك، قررنا أن نستعرض لك في هذه المقالة أهم 6 إعدادات للحفاظ على خصوصيتك أثناء وجودك على تطبيق تيك توك.

إعدادات لازم تغييرها للحفاظ على خصوصيتك على تطبيق تيك توك:

1- تأكد أن حسابك على تطبيق تيك توك حساباً خاصاً

بمجرد أن تقوم بتحويل حسابك إلى حساب خاص، فهذا يعني أنه لن يتمكن أي شخص من متابعتك إلا بعد موافقتك عليه. هي وسيلة رائعة لأنها تمنحك مزيداً من الخصوصية.

بهذا الشكل، يمكنك الموافقة على متابعة أصدقائك ممن تثق فيهم فقط وتأمنهم على حياتك الشخصية. فقط توجه إلى صفحتك الشخصية على تطبيق تيك توك ثم انقر فوق رمز الثلاث نقاط من أعلى اليسار، ثم انقر فوق الخصوصية. قم بتحريك مؤشر حساب خاص.

2- لا تسمح للغرباء باكتشافك على تطبيق تيك توك

افتراضياً يقوم تيك توك بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بك على صفحة “من أجلك” وهكذا يمكن للغرباء رؤيتها أيضاً. ولذلك، من الأفضل أن تقوم بإلغاء تفعيل ميزة “اقتراح حسابك للآخرين”. وبهذا الشكل لن يهتم تيك توك بتوصية حسابك للغرباء عنك، كما أنه سيمنع الأخرين من قدرة العثور على حسابك حتى أثناء استخدام محركات البحث. يمكنك الاكتفاء بأصدقائك على الفيسبوك أو جهات اتصالك إذا كنت تريد، ولكن يمكنك أيضاً حظرهم من رؤية حسابك إذا كنت ترغب بمزيد من الخصوصية.

3- السماح بالتفاعلات لبعض الأصدقاء فقط للحفاظ على خصوصيتك



ماذا لو كنت تريد نشر مقاطع الفيديو الخاصة بك على العام ولكنك تخشى من تفاعلات الغرباء معها. افتراضياً، يمكن للغرباء تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بك على هواتفهم أو إرسال رسائل مباشرة إليك. ولحسن الحظ، تيك توك يمنحك اختيار ما إذا كنت تريد منع الغرباء من الفاعل مع المحتوى الخاص بك. فقك توجه إلى صفحتي ثم إعدادات الخصوصية، ثم مرر الشاشة للأسفل حتى تصل إلى إعدادات السلامة.

والآن، قم بضبط جميع هذه الإعدادات حسب رغبتك الشخصية. يمكنك حظر التفاعلات لكي لا تسمح بأي تعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك أيضاً حظر الرسائل حتى لا تسمح إلا للأصدقاء أو المتابعون بالدردشة معك. فقط حاول ضبط هذه الإعدادات بالطريقة التي تضمن لك خصوصيتك بأفضل شكل ممكن.

4- إدارة وقتك على تطبيق تيك توك

إذا كنت تشعر أنك تهدر وقتك كل يوم في تصفح مقاطع التيك توك والحديث مع الغرباء، فينبغي أن تضع لنفسك حداً زمنياً لكي يقاطعك التطبيق ويذكّرك بأنك وصلت للحد المسموح كل يوم. انتقل إلى قسم “الرفاهية الرقمية” من الإعدادات، ثم انقر فوق “إدارة وقت الشاشة”.

ثم حدد الوقت الزمني المسموح لك بمشاهدة تيك توك كل يوم. يمكنك اختيار 40 دقيقة كحد أدنى أو 120 دقيقة كحد أقصى. بمجرد أن تصل إلى الحد الأقصى المسموح، سيتم قفل التطبيق تلقائياً، ويمكنك تعيين كلمة مرور حتى لا يمكن لأي شخص استخدام التطبيق بعد ذلك إلا بعد كتابة رمز المرور الخاص بك. هي وسيلة رائعة لحماية أطفالك من إهدار وقتهم بالكامل على هذا التطبيق سواء باستخدام هاتفك أو هواتفهم الخاصة.

5- تفعيل ميزة وضع تقييد المحتوى

ميزة رائعة يمنحها تيك توك للآباء وأولياء الأمور، والتي من شأنها أن تقييد وحضر المحتوى الغير مناسب من عرضه على حسابات الأطفال. ولحسن الحظ، أنه يمكنك تعيين كلمة مرور أيضاً حتى لا يتم يقوم أطفالك بتغيير هذا الإعداد لاحقاً. بما أنك لا تزال في قسم الرفاهية الرقمية، قم بالنقر فوق “وضع التقييد”. بعد ذلك قم بالنقر على تشغيل وضع التقييد واختار رمزاً سرياً.

6- تفعيل ميزة ربط الحسابات للعائلة



هذه الميزة مهمة للغاية أيضاً لأنها تتيح لك القدرة على التحكم في حسابات أبناؤك على التيك توك. يتم مزامنة حساباتهم على هاتفك لكي تتحكم في الوقت المسموح لهم بقضائه على تيك توك. أو حظر وتقييد المحتوى الغير مناسب للأطفال. أو التعديل على إعدادات الخصوصية والأمان لهم.

بهذا الشكل ستكون قادراً على حماية أبناؤك عن بُعد من خلال هاتفك الشخصي. فقط توجه إلى صفحتي على هاتفك ثم صفحة “ربط الحسابات للعائلة”، ثم انقر فوق “والد” ثم انقر فوق “متابعة”. والآن، توجه إلى هاتفك أبنك أو ابنتك، وحدد مراهق بدلاً من والد، ثم امسح رمز QR Code لكي يتم ربط الحساب.