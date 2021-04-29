عناوين ليبية “مميزة” تصدر قريبا تزامنا مع معرض القاهرة للكتاب

أعلن الشاعر سراج الدين الورفلي، قرب صدور ديوانه الرابع “وصايا كارافاجيو” عن دار البيان للنشر والتوزيع.

وأوضح الورفلي، إن صدور الديوان، يأتي تزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار الشاعر سراج الدين الورفلي، إلى أن غلاف الديوان، للفنانة شفاء سالم.

وتزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، أعلن الشاعر حمزة الفلاح، عن صدور ديواني الثـاني “ثلاث تأشيرات مرفوضة” عن دار البيان للنشر والتوزيع.

وفي وقت سابق، أعلن الكاتب محمد عبدالله الترهوني، عن قرب صدور روايته الجديدة “عشاء فرناندو بيسوا الأخير”، عن دار البيان للنشر والتوزيع تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، لهذا العام 2021 في دورتهِ (52).

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