تحديث تيليجرام الضخم – الدفع الإلكتروني عبر التطبيق ونسخة ويب جديدة ومزايا أخرى!

تطبيق تيليجرام حصل على تحديث كبير قبل فترة، وهاهو الآن يحصل على تحديث آخر ضخم لا يقتصر فقط على تطبيق الموبايل بل يمتد ليشمل أيضاً برنامج الحاسوب! في هذا المقال سوف نتعرف على أبرز ملامح ومزايا هذا التحديث الجديد قبل أن تقوم بتحميله.

الدفع الإلكتروني 2.0

في عام 2017 بدأ تطبيق تيليجرام في توفير خاصية الدفع الإلكتروني عبر البوتات، الآن بات بالإمكان إضافة خاصية الدفع الإلكتروني في أي محادثة، من خلال التطبيق يمكنك مثلاً شراء البضائع والتذاكر ودفع أجرة السائق وغير ذلك.

تطبيق تيليجرام لا يأخذ أي عمولة من أي عملية شراء تتم من خلاله كما لا يقوم بحفظ أي بيانات للتعاملات عليه، تتم عملية الدفع في التطبيق باستخدام بطاقة الدفع البنكية. ميزة مهمة للغاية لتنمية التجارة الإلكترونية الرائجة عبر التطبيق ومفيدة لكلٍ من البائع والمشتري.

جدولة المحادثات الصوتية

في التحديث السابق، تم تحديث خاصية المحادثات الصوتية الجماعية لتنافس تطبيق كلوب هاوس وتكون بديلاً عنه أيضاً.

مديرو المجموعات والقنوات يمكنهم الآن جدولة المحادثة الصوتية الذين يودون إجراءها عبر تحديد الموعد والتوقيت التي ستبدأ فيه، وسوف يظهر أعلى شاشة الدردشة عداد تنازلي لموعد بدء المحادثة الصوتية الجماعية، كما يمكنهم الحصول على تنبيه مع البداية.

الحسابات الشخصية الصغيرة

أيضاً في المحادثات الصوتية الجماعية، يمكن للمستخدم إضافة وصف تعريفي بسيط وصور لمعرفة الشخص الذي يتحدث أو يستمع للمحادثة الصوتية.



مزايا أخرى ..

نسخة ويب جديدة كلياً.

يمكنك عمل تكبير للصور والفيديو مباشرةً من داخل المحادثة بإصبعيك Pinch to Zoom.

تحسين مشغل الفيديو للتقديم والتأخير والقفز عدة ثوانٍ للأمام أو الخلف.

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