يوسف الشريف يتصدر “الترند” بعد الحلقة الأولى من “كوفيد 25”

حققت الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد 25 ناجحاً كبيراً، وساهمت في تصدر بطل العمل يوسف الشريف ترند تويتر.

ويؤدي النجم المصري في هذا العمل شخصية يوتيوبر يدعى ياسين المصري، والذي يرصد تطور وباء جديد ينطلق من مدينة العين السخنة في مصر، ويهدد بفناء العالم.

ويشك اليوتيوبر بأنّ الفيروس أطلق بشكلٍ متعمد ضمن حرب الأبحاث العلمية واللقاحات.

وعرضت الحلقة الأولى المرحلة الأولى للوباء، وظهور أشخاص مصابين بحالات غريبة، قبل أن يخرج يوسف الشريف ليحذر الناس من الفيروس.

ومسلسل كوفيد 25 مكون من 15 حلقة سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة نخبة من نجوم أمثال يوسف الشريف، آيتن عامر، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين، عماد رشاد، وغيرهم.

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