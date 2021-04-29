منوعات

لجعل الاجتماعات ممتعة.. تطبيق زوم يطلق ميزة جديدة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لجعل اجتماعات الفيديو أكثر متعة وإثارة قام القائمون على تطبيق زوم بإطلاق ميزة Immersive View.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدم استضافة 25 شخصاً في الاجتماع وضع الأشخاص الموجودون في الاجتماع بغرف افتراضية تجعلهم يبدون وكأنّهم في اجتماع حقيقي في مدرج أو قاعة.

وسيكون مدير الاجتماع قادراً على التحكم بمواقع الأشخاص داخل الغرفة، بالإضافة لقدرته على التحكم بصورهم، وإضافة تأثيرات إضافية إلى خلفية غرفة المكالمة.

وفي حال رغب المستضيف بزيادة عدد المجتمعين عن 25 شخص فإنّ الأشخاص الجدد سيظهرون في شريط عرضي أعلى خلفية المكالمة.

يذكر أن زوم سيوفر الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيقات زوم بنسخة 3،5،6، والنسخ الأحدث، بالإضافة للحواسيب العاملة بنظامي Windows ، وMac OS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك