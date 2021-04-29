لجعل الاجتماعات ممتعة.. تطبيق زوم يطلق ميزة جديدة

في إطار سعيه لجعل اجتماعات الفيديو أكثر متعة وإثارة قام القائمون على تطبيق زوم بإطلاق ميزة Immersive View.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدم استضافة 25 شخصاً في الاجتماع وضع الأشخاص الموجودون في الاجتماع بغرف افتراضية تجعلهم يبدون وكأنّهم في اجتماع حقيقي في مدرج أو قاعة.

وسيكون مدير الاجتماع قادراً على التحكم بمواقع الأشخاص داخل الغرفة، بالإضافة لقدرته على التحكم بصورهم، وإضافة تأثيرات إضافية إلى خلفية غرفة المكالمة.

وفي حال رغب المستضيف بزيادة عدد المجتمعين عن 25 شخص فإنّ الأشخاص الجدد سيظهرون في شريط عرضي أعلى خلفية المكالمة.

يذكر أن زوم سيوفر الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيقات زوم بنسخة 3،5،6، والنسخ الأحدث، بالإضافة للحواسيب العاملة بنظامي Windows ، وMac OS.

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