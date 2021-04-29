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هل يتمكن لقاح فايزر من إيقاف زحف كورونا الهندي؟

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدت مختبرات بايونتيك ثقتها الكبيرة بقدرة لقاح فايزر على إيقاف زحف النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في الهند وعرفت باسم بي 617.1.

وقال أغور شاهين مؤسس مختبرات بايونتيك في مؤتمر صحفي افتراضي إنّ المتحور الهندي يملك طفرات أجرينا عليها دراسات في وقتٍ سابق، ونحن واثقون من قدرة لقاح فايزر على مقاومته، ووضع حد لانتشاره.

وكانت منظمة الصحية العالمية قد أكدّت خطورة النسخة الهندية من فيروس كورونا، والتي انتشرت بسرعة كبيرة في الهند، وتسبب في زيادة قياسية في عدد الإصابات، وتسبب بأزمة صحية كبيرة في البلاد، حيث غصت المستشفيات بالمرضى.

يشار إلى أنّ النسخة الأوربية رصدت في أكثر من 17 من بينها دول أوربية منها إيطاليا، سويسرا، اليونان وبلجيكا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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