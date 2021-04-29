روزالين سانشيز بطلة النسخة الجديدة من “فانتاسي آيلاند”

أوكلت الشركة المنتجة للنسخة الجديدة من مسلسل فانتاسي آيلاند الشهير، دور البطولة للممثلة البويرتوريكية روزالين سانشيز.

وقالت الشركة المنتجة إنّ السيناريو سيكون مماثلاً لسيناريو النسخة الأصلية التي عرضت في العام 1978، حيث ستجسد روزالين شخصية إلينا روك، وسيدور العمل حول الدخول لجزيرة غامضة تساعد كل من يدخلها على تحقيق جميع تخيلاته.

وأشارت الشركة إلى أنّها ستقوم بتصوير العمل في بويرتوريكو وستعرضه في نهاية العام 2021.

وسيلعب دور البطولة في النسخة الجديدة من المسلسل نخبة من النجوم أبرز روزالين سانشيرز، كيا بارنز، روبي أوكورو، وجابرييل رودريجيز.

يذكر أنّ النسخة الأصيلة من العمل والتي عرضت لأول مرة عام 1978 حققت نجاحاً كبيراً، ونسبة مشاهدة عالية.

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