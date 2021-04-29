“مزحة الكمامة” تهدد بطرد اثنين من مشاهير اليوتيوب من إندونيسيا

لم يكن جوش بالير لين وليا سي يعلمان بأنّ مزحة الكمامة المزيفة ستهدد وجودهما في إندونيسيا، وتعرضهما للترحيل منها.

حيث نشر الشابان اللذين يمتلكان أكثر من 3.4 مليون مشترك على قناتهما في يوتيوب، فيديو تظهر من خلاله ليا وهي تحاول دخول أحد متاجر البقالة دون أن ترتدي الكمامة، لكنّ المسؤولين منعوها وطلبوا منها وضع الكمامة ثم الدخول.

لتقوم بعدها برسم قناع مزيف على وجهها ثم تدخل المتجر بدون أن ينتبه أحد إلى أنّ الكمامة التي وضعتها مرسومة ومزيفة، ووثق جوش الأمر بالفيديو وقاما بنشره على يوتيوب.

وأثار تصرف الشابان جدلاً كبيراً في إندونيسيا التي تطبق قوانين صارمة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا ما دفع السلطات لمصادرة جوازwهما تمهيداً لترحيلهما عن البلاد، رغم أنّ القوانين تفرض غرامة على السياحة في المخالفة الأولى، والترحيل عند تكرار المخالفة.

يذكر أنّ الشريكان حذفا الفيديو عن قناتهما في يوتيوب، وقام محاميهما بتقديم اعتذار بالنيابة عنهما، وقال إنّهما كان يهدفان الترفيه وعدم مخالفة القوانين المطبقة في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية