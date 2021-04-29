بالفيديو.. دجاجة تقلب الأدوار.. وتطارد كلباً!

شهدت مواقع الإنترنت انتشار فيديو طريف لدجاجة تطارد كلباً على طريقة سلسلة الرسوم المتحركة توم وجيري.

حيث قال المستخدم الذي نشر المقطع على حسابه في تويتر تحت اسم SirtctlyChristo يمكنكم رؤية دجاجة تطارد كلباً حول كومة من الألواح الخشبية، وعلّق على المنشور بالقول إنّها أفضل لعبة مطاردة على الإطلاق.

وحقق الفيديو الذي بلغت مدته 59 ثانية أكثر من 5 ملايين مشاهدة، و185 ألف إعجاب، كما أعيد نشره أكثر من 48 ألف مرة.

وظهرت الدجاجة في المقطع وهي تجري خلف الكلب الذي كان يفر منها، في مطاردة جميلة وممتعة.

وترك رواد مواقع الإنترنت مجموعة من التعليقات الطريفة حول المقطع القصير، وقالوا إنّه يشبه الرسوم المتحركة بشكلٍ كبير، كما طالبوا بمنحه جائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير.

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