جديد “غيغا بايت”.. شاشة بألوان زاهية لعشاق الألعاب

أزاحت شركة غيغا بايت التايوانية الستار عن شاشة جديدة بألوان زاهية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها M28U.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 28 بوصة ودقة عرض 2160*3840، وجودة عرض 4k، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 300 قنديلةم2.

وتتميز الشاشة الجديدة بعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وزمن استجابة يصل ل1 ميللي في الثانية، ونسبة تباين تبلغ 1000:1، وعمق ألوان 8 بت، بالإضافة لشهادة Display HDR-400.

وستدعم هذه الشاشة تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 120%، ونطاق الألوان DCI P3 بنسبة تصل إلى 94%، وتقنية FreeSync Premium Pro.

وستحتوي الشاشة الجديدة على منفذي HDMI 2.1، منفذ Display Port 1.4، منفذ USB-C، محور USB-C، مفتاح KVM الذي يتيح إمكانية تشغيل وحدات الفأرة ولوحة المفاتيح المتصلة بالشاشة وسماعات ستريو بقدرة 3 واط.

يشار إلى أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر شاشتها الجديدة ولا عن موعد طرحها في الأسواق.

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