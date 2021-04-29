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سامسونج تكشف مواصفات وسعر هاتف M42 5G

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Galaxy M42 5G.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 750G، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI 3.1.

وزودّت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح جهازها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 295 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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