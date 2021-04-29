مسرح لا سكالا في ميلانو يتحدى كورونا بـ”حفلات جماهيرية”

كشف مسرح لا سكالا الشهير في مدينة ميلانو الإيطالية إقامة 3 حفلات بحضور الجمهور خلال شهر مايو القادم.

وسيسمح لجمهور محدود لا يتجاوز عددهم 500 شخص حضور الحفلات، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وستقام أولى الحفلات يوم 10 مايو القادم، وستحييها جوقة لا سكالا والأوبرا التابعة له بقيادة ريكاردو شابي.

أما ثاني الحفلات فستقام يوم 11 مايو وستحييها أوركسترا فيينا الفلهارمونية، في حين سيتولى البريطاني دانييل هاردينغ إحياء الحفلة الثالثة التي ستقام يوم 17 مايو القادم.

وقال ريكارو شابي المدير الموسيقي لدار لا سكالا إنّ حفلة الإيطالية في الجزائر ستقام في 25 مايو وستذاع عبر الإنترنت.

يذكر أنّ السلطات الإيطالية أعادت فتح دور السينما والمسارح، وقاعات الفنون الأدائية بشكلٍ جزئي بعد انخفاض عدد الإصابات بكورونا في البلاد.

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