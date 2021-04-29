تيلجرام يستعد لإطلاق ميزة منتظرة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تيلجرام، أكدّت الشركة المالكة للتطبيق استعدادها لإطلاق ميزة اجتماعات الفيديو.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية الانضمام إلى مجموعات مكالمات الفيديو، وستحتوي على كافة المميزات الموجودة في خدمات اجتماعات الفيديو التي تقدمها التطبيقات المنافسة.

وقالت الشركة المالكة للتطبيق إنّ الميزة الجديدة ستضم ميزة إلغاء الضوضاء، مشاركة الشاشة، وأكدّت على أنّ الميزة ستدعم في التطبيق الموجود على الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية والمتصفح.

ومن المتوقع أن ترافق هذه الميزة مجموعة أخرى من الميزات كميزة الأداء الأسرع والتشفير الأعلى.

يذكر أنّ تيلجرام سيتيح ميزة اجتماعات الفيديو لجميع المستخدمين بدءا من شهر مايو القادم.

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