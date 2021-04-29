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صائغ يحمي متجره من السرقة بشجاعة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن صائغ لم تكشف هويته من قتل لصين من أصل 3 لصوص حاولوا السطو على متجره وسرقة المجوهرات الموجودة فيه.

حيث حاول 3 لصوص، الأربعاء، السطو على محله الواقع في بلدة جرينتسانه في شمال إيطاليا، حيث دخلوا المحل ورفعوا السلاح بوجه زوجته وابنته اللتين استنجدتا به، ليأتي على الفور من أحد أجزاء المتجر ويطلق النار على اللصوص ليقتل 2 منهم، في حين تمكن اللص الثالث من الفرار.

وتمكنت الشرطة من اكتشاف الحقيقة بعدما استجوبت اللص الذي دخل المستشفى لعلاج إصابته.

وقالت الشرطة إنّ اللص أقر بذنبه، وأنّها فتحت تحقيقاً لمعرفة كافة الحقائق.

يذكر أنّ الصائغ تعرض في العام 2015 لحادثة سطو في نفس المتجر، حيث تم تقييده وسرقة بعض المجوهرات التي تمكنت الشرطة من إعادتها إليه بعد إلقاء القبض على اللصوص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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