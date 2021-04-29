صائغ يحمي متجره من السرقة بشجاعة

تمكن صائغ لم تكشف هويته من قتل لصين من أصل 3 لصوص حاولوا السطو على متجره وسرقة المجوهرات الموجودة فيه.

حيث حاول 3 لصوص، الأربعاء، السطو على محله الواقع في بلدة جرينتسانه في شمال إيطاليا، حيث دخلوا المحل ورفعوا السلاح بوجه زوجته وابنته اللتين استنجدتا به، ليأتي على الفور من أحد أجزاء المتجر ويطلق النار على اللصوص ليقتل 2 منهم، في حين تمكن اللص الثالث من الفرار.

وتمكنت الشرطة من اكتشاف الحقيقة بعدما استجوبت اللص الذي دخل المستشفى لعلاج إصابته.

وقالت الشرطة إنّ اللص أقر بذنبه، وأنّها فتحت تحقيقاً لمعرفة كافة الحقائق.

يذكر أنّ الصائغ تعرض في العام 2015 لحادثة سطو في نفس المتجر، حيث تم تقييده وسرقة بعض المجوهرات التي تمكنت الشرطة من إعادتها إليه بعد إلقاء القبض على اللصوص.

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