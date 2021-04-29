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رحيل الفنان السعودي حسن دردير الملقب بـ”مشقاص”

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد الوسط الفني الخليجي الفنان حسن دردير الذي توفي عن عمرٍ يناهز 84 عاماً بعد صراعٍ مع أمراض الشيخوخة.

ويعدّ الفنان المولود عام 1937 واحداً من أساطير الدراما السعودية والخليجية، واشتهر بأدائه لشخصية مشقاص بمسلسلات محلات مشقاص للخدمات العامة، وبتقديمه لعدد من فوازير رمضان.

وبدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية من المسرح المدرسي عام 1947، قبل أن يدخل عالم الفن عام 1960، ليؤدي بعدها شخصية مشقاص التي كانت سبب شهرته.

ونعى عدد كبير من الفانين الخليجيين والعرب الممثل الراحل، وقدموا التعازي الحارة لعائلته.

يذكر أنّ الفنان الراحل شارك خلال مسيرته الفنية بمجموعة كبيرة من الأعمال نذكر منها محلات مشقاص للخدمات العامة، الأصيل، نقطة ضعف، وفارس التوحيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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