أسوس التايوانية تكشف عن حاسوب يرضي عشاق الألعاب

كشفت شركة آسوس التايوانية عن حاسوب جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه Rog Zephyus M16.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات إنتل من الجيل ال11 Core i9-11900H أو Tiger Lake H45، وكرت شاشة NVidia Ge Force RTX 3070.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب الجديد بشاشة من نوع WUXGA مقاس 16 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل، ومعدل تحديث 165HZ.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع PCIe SSD بسعة 2 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية تجعل الجهاز يعمل لعدة ساعات متواصلة، واي فاي، بلوتوث، وعدد من المنافذ.

يذكر أنّ آسوس لم تكشف عن سعر الحاسوب المتوقع طرحه في الأسواق العالمية يوم 11 مايو القادم.

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