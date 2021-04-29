شاب يسرق سيارة ليحل مشاكله مع حبيبته

أقدم شاب من مدينة غاليتش الواقعة في مقاطعة كوستروما الروسية على سرقة سيارة من الشركة التي يعمل فيها من أجل لقاء حبيبته.

حيث استدعت الشركة المالكة للسيارة الشرطة، وقالت إنّها تفقد سيارة من نوع نيفا.

وبالفعل جاءت الشرطة بشكل فوري وبدأت بالتحقيق مع أفراد الشركة لتكتشف اختفاء أحد الموظفين بالتزامن مع اختفاء السيارة.

وبعد عدّة ساعات من البحث تمكن رجال الشرطة من العثور على السيارة مركونة في الطريق الرئيسي على بعد 30 كيلو متر، وهذا ما دفعهم للبحث عن الموظف الذي لم تكشف هويته.

وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على الموظف البالغ من العمر 28 عاماً، والذي كان في مدينة كوستروما.

وأقر الموظف الذي كان في حالة سكر بسرقته السيارة من أجل الذهاب للقاء حبيبته التي تعيش في مدينة ياروسلافل، وحل بعض المشاكل العالقة بينهما، وقال إنّ السيارة تعطلت في الطريق وهذا ما دفعه لتركها في الطريق.

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