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ألمانيا تصل لـ”رقم قياسي” في التطعيم ضد كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت وزارة الصحة الألمانية من الوصول لرقم قياسي في التطعيم ضد كورونا في يومٍ واحدٍ، حيث منحت جرعات اللقاح لأكثر من 1.1 مليون مواطن خلال أقل من 24 ساعة، لتكون أول دولة في العالم تتمكن من الوصول لهذا الرقم.

وقال وزير الصحة الألماني ينسن سبان إنّ معدل التطعيم اليومي بكورونا ارتفع من 0.71% إلى 1.3% خلال الأسبوع الماضي، في حين حصل 26% من سكان ألمانيا على جرعة واحدة من لقاح كورونا، و7% على الجرعتين.

وعبر الوزير الألماني عن سعادته بتسريع حملة التلقيح، خاصةً مع وصول سلالة كورونا الهندية إلى برلين، حيث رصدت عدّة حالات منها في العاصمة.

من جهةٍ أخرى أكدّ مدير معهد روبرت كوخ لوثر فيلر في مؤتمر صحفي رصدهم عدد من الإصابات بـ”كورونا الهندية”، وقال إنّ المصابين بالحجر.

يذكر أنّ منظمة الصحة العالمية دعت الدول الأوربية لعدم تخفيف قيود كورونا، وذلك بعدما تم رصد السلالة الهندية في أكثر من 17 دولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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