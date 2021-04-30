ألمانيا تصل لـ”رقم قياسي” في التطعيم ضد كورونا

نجحت وزارة الصحة الألمانية من الوصول لرقم قياسي في التطعيم ضد كورونا في يومٍ واحدٍ، حيث منحت جرعات اللقاح لأكثر من 1.1 مليون مواطن خلال أقل من 24 ساعة، لتكون أول دولة في العالم تتمكن من الوصول لهذا الرقم.

وقال وزير الصحة الألماني ينسن سبان إنّ معدل التطعيم اليومي بكورونا ارتفع من 0.71% إلى 1.3% خلال الأسبوع الماضي، في حين حصل 26% من سكان ألمانيا على جرعة واحدة من لقاح كورونا، و7% على الجرعتين.

وعبر الوزير الألماني عن سعادته بتسريع حملة التلقيح، خاصةً مع وصول سلالة كورونا الهندية إلى برلين، حيث رصدت عدّة حالات منها في العاصمة.

من جهةٍ أخرى أكدّ مدير معهد روبرت كوخ لوثر فيلر في مؤتمر صحفي رصدهم عدد من الإصابات بـ”كورونا الهندية”، وقال إنّ المصابين بالحجر.

يذكر أنّ منظمة الصحة العالمية دعت الدول الأوربية لعدم تخفيف قيود كورونا، وذلك بعدما تم رصد السلالة الهندية في أكثر من 17 دولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية