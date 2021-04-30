نظام أندرويد 12 سيحذف الصلاحيات من التطبيقات بعد فترة من عدم استخدامها، وسيمسح ملفاتها

لو تتذكرون، في إصدار أندرويد 11 تم إطلاق خاصية جديدة تحمل الاسم ‘auto revoke permissions’، وهذه الخاصية تعمل على إزالة الصلاحيات من التطبيقات في حالة أنك لم تستخدمها لفترة طويلة، ويبدو لنا أن قوقل تعمل على خاصية محسنة تعتمد على نفس المبدأ، وهي خاصية Unused Apps التي سنراها غالبًا في نظام أندرويد 12.

خاصية Unused Apps لحذف ملفات وصلاحيات التطبيقات تلقائيًا

الخاصية الجديدة قد تم اكتشافها كالعادة من طرف موقع XDA المتخصص، وهو الذي يعمل على تحليل إصدارات أندرويد التجريبية والموجهة للمطورين حتى نستنتج منها جديد المميزات والخواص، والخاصية الجديدة ستعمل بشكل رئيسي من ناحيتين، الناحية الأولى هي إزالة الصلاحيات من أي تطبيق لم تستخدمه أو تفتحه لمدة شهرين كاملين.

الناحية الثانية هي أن النظام أيضًا ومن خلال خاصية Unused Apps سيقوم بمسح كل الملفات المؤقتة والإعدادات التي لا يتم استخدامها بالنسبة لهذا التطبيق، أي أنك وإن تركت تطبيق ما بدون استخدامه لمدة شهرين كاملين فسيتم إزالة الصلاحيات عنه، ومسح ملفاته المؤقتة، أي سيكون بدون فائدة تقريبًا.

ستساهم هذه الخاصية بدون شك في منع وتجنب تجسس التطبيقات عليك أو وصولها إلى ملفات هاتفك، هذا كما أنها ستقلل من استهلاك البطارية والإنترنت نظرًا لأن أي تطبيق لا تستخدمه وكما أسلفنا الذكر سيكون بدون أي أهمية على الإطلاق تقريبًا!

بالتأكيد سيكون هناك خواص وإعدادات يمكن التحكم فيها ضمن الخاصية الجديدة حتى تكون في صالحنا وليست ضدنا، هذا إلى جانب أنها ستكون متاحة ضمن قسم التطبيقات Apps في الإعدادات.

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