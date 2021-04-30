كيف يشكل تطبيق Zoom خطراً على خصوصيتك؟

في هذه المقالة سوف نضع نصب عينيك بعض الأسباب التي رأينا من خلالها لماذا يشكل Zoom خطراً على خصوصيتك. ولكن علينا الاعتراف بأنه حقاً “مصائب قوم عند قوم فوائد”. لقد ارتفع صيت تطبيقات الدردشة وانعقاد مؤتمرات الفيديو على الإنترنت والفضل يعود لجائحة كورونا، وتطبيق Zoom ليس استثناءً. فهو تطبيق بسيط وسهل الاستخدام بواجهة بديهية ومزايا متقدمة.

الأغلبية العظمى من المستخدمين يعتقدون أن تطبيق Zoom آمن وموثوق لانعقاد مؤتمرات الفيديو. وهذا لأنه يحتوي على العديد من المزايا. فهو يعمل عبر الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة ويوفر مقاطع فيديو عالية الدقة وصوت حاد ونقي وعالي الجودة.

وخلال الربع الأول من عام 2021 ظهرت بعض الإحصائيات التي تشير إلى أن هناك أكثر من 30 مليون شخص يستخدمون تطبيق Zoom يومياً لانعقاد المؤتمرات عبر الإنترنت. ولكن بغض النظر عن جميع المزايا، فهل تعلم أن Zoom يشكل خطراً حقيقياً على خصوصيتك؟ أو دعنا نقول أنه على الأقل يعاني من بعض المشاكل الأمنية.

على الرغم أنه تطبيق “أصبح” عالمياً وأغلبنا يستخدمه بالفعل، إلا أنه ليس الأفضل. سوف نلقي الضوء على بعض المشاكل الأمنية التي يعاني منها، ونطرح لكم بعض البدائل الآمنة والموثوقة التي يمكنكم استخدامها عوضاً عنه.

1- تطبيق Zoom يقوم بجمع ومشاركة العديد من البيانات

فقط حاول أن تلقي نظرة فاحصة من جديد على سياسات التطبيق. ستكتشف أن تطبيق Zoom يقوم بجمع ومشاركة عناوين البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى المعلومات التي تم تحميلها واستخدامها أثناء انعقاد المؤتمرات عبر الإنترنت.

ولكي يزيد التطبيق من الطين بلة، فإذا حاولت التسجيل به من خلال حسابك على جوجل أو الفيسبوك، فهذا يمنحه صلاحية الوصول إلى البيانات التي تجمعها منك تلك الشركات أيضاً ومشاركتها.

2- يعاني من مشاكل أمنية خطيرة لأنه يتعمد تعطيل تشفير E2E

نعم، تطبيق Zoom يوفر تشفير E2E للمؤتمرات ولكن لا يتم تفعيل هذا النظام افتراضياً. فإذا لم تقم بتفعيله يدوياً فإن محادثاتك ومؤتمراتك تستخدم نمط التشفير المحسن فقط وهو أقل أماناً من تشفير E2E.

ولكن هل تعلم أنه إذا حاولت استخدام تشفير E2E بداخل التطبيق سوف يقوم التطبيق بتعطيل بعض المزايا الأخرى التي قد تحتاج إليها. بمعنى أخر هو لا يريدك أن تقوم بتفعيل هذا التشفير لأنه سوف يمنعه من القدرة على الوصول إلى البيانات التي تحدث أثناء انعقاد المؤتمرات.

3- لابد وأنك سمعت في إحدى المرات عن مصطلح Zoombombing

يشير مصطلح Zoombombing إلى التطفل والدخول الغير مرغوب فيه بداخل المؤتمرات المنعقدة عبر الإنترنت. منذ بداية وباء كورونا بدأ المتسللون عبر الإنترنت التطفل والدخول إلى المؤتمرات المنعقدة بجلسات Zoom لعرض مواد بذيئة أو معادية مما تتسبب في إغلاق المؤتمرات.

وقد تسببت تلك الظاهرة في حدوث مشاكل عديدة للطلاب والشركات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم. وفي حين أن هذه الظاهرة مرتبطة أيضاً ببعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، ولكن بداية ظهروها كانت على تطبيق Zoom.

وهذا الأمر دفع بالشركة للإسراع في معالجة المشكلة عن طريق كلمات المرور، والتي في الواقع لم تكن حلول مجدية. العديد من الأبحاث تشير إلى أن السبب في انتشار ظاهرة Zoombombing هو في الأساس نتيجة مشاركة كلمات المرور مع بعض الأطراف المتنكرين على هيئة أعضاء شرعيين ولديهم علاقة وطيدة بالمهاجمين الأصلين

4- Zoom خطراً على خصوصيتك لأن لديه ماضي سيء وتاريخ مخادع

منذ أقل من شهرين بالضبط، توصلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى تقارير جديدة تشير إلى أن شركة Zoom تنتهك العديد من البروتكولات الأمنية. من بين هذه التقارير اتضح أن الشركة لا توفر من الأساس نظام تشفير E2E كامل، وإنما مجرد تشفير مزور لا يعمل إلا من خلال بعض صلاحيات التشفير الاساسية.

وبموجب الاتفاق الأمني سارعت الشركة باتخاذ بعض الخطوات الإيجابية لتسوية هذه المشكلة من خلال تطوير نظام عمل التطبيق وتحسين كيفية عمله. ولقد علت بعض صيحات المستخدمين الذين يشتكون من أن التطبيق يظل متواجد على حواسيب سطح المكتب الخاصة بهم حتى بعد محاولتهم لإزالته من على الحواسيب.

5- شركات مثل NASA و SpaceX و Bank Of America قاموا بحظره

أخيراً وليس آخراً، العديد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية قررت بالفعل حظر استخدام التطبيق على جميع الموظفين أثناء انعقاد مؤتمراتهم عبر الإنترنت. كانت من بين الشركات أسماء عملاقة مثل شركة NASA و SpaceX و Bank Of America وهم مجرد ثلاثة من بين العديد من الشركات الأخرى.

بعد كل تلك المشاكل الأمنية، ما هي البدائل الآمنة؟

مما لا شك فيه أن فيروس كورونا كان سبباً في تحول العديد من الموظفين للعمل عن بُعد. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة زمنية طويلة. ولكن هناك العديد من الشركات الكبرى والناشئة بل وحتى المستخدمين المحترفين الذين قرروا الحياد عن Zoom.

بعد عناوين الأخبار السيئة التي انتشرت مؤخراً بسبب نقاط الضعف الخطيرة والمشاكل الأمنية التي يعاني منها هذا التطبيق التطبيق. هم قرروا الاعتماد على البدائل الأمنة الأخرى، والتي ننصحكم أنت أيضاً بالانتقال إليها. أفضل البدائل تشتمل على Microsoft Teams و Skype و GoToMeeting و Google Meet.