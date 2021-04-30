تطبيقات رمضان للاندرويد (18) – تطبيق مثالي لتصميم الصور، أفضل مسجل صوت مع تطبيق خصومات التسوق!

نستمر في مشاركتكم أفضل التطبيقات والألعاب لشهر رمضان، واليوم وبعد أن شاركناكم تطبيقات إسلامية تغطي جميع المجالات تقريبًا نعود لتقديم التطبيقات الجديدة والمفيدة بشكل عام، ونبدأ مع تطبيق Canva والذي يستخدم في استخدامات فنية عديدة، مع تطبيق Recorder لتسجيل الصوت من جوجل، وكذلك تطبيق TickTick الأفضل لتنظيم الأهداف.

تطبيق Canva للتصميم وإنشاء المحتوى الفني



يتيح لك تطبيق Canva أدوات عديدة ومختلفة لإنشاء المحتوى الفني، وهذا يضم إنشاء الصور وتصميمها، تحرير وإنشاء الفيديوهات من الصفر مع إمكانية إنشاء شعارات Logo خاصة بك والمزيد، هذا التطبيق قوي كفاية لدرجة أن بعض المحترفين يستخدمونه كبديل للفوتوشوب في أعمالهم! وهو بالفعل محتاح لجميع المنصات، ننصحكم بتجربته.

السعر : مجّاني

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تطبيق Recorder من جوجل لتسجيل الصوت



هذا هو تطبيق تسجيل الصوت من برمجة جوجل والموجه في الأساس لهواتف جوجل بيكسل، لذلك فهو قوي جدًا ويعتمد عليه، وواحدة من أهم مميزات هذا التطبيق على الإطلاق هي أنه يقوم تلقائيًا بتحويل المحتوى الذي تسجله إلى محتوى نصي Transcribe وهي خاصية مفيدة في حالة تسجيلات الدراسة أو اجتماعات العمل.

السعر : مجّاني

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وفر فلوسك مع شوب كاش .. أكواد خصم بالجملة!

هي خدمة أطلقها محرك بحث السفر والفنادق الشهير “ويجو” ، ويجمع صفقات استرداد النقود والخصومات في مكان واحد لمحبي التسوق عبر الإنترنت.

يحصل عملاء شوب كاش على الاسترداد النقدي الفوري لعمليات التسوق التي قاموا بها من أكبر العلامات التجارية في الشرق الأوسط، والوصول إلى الكثير من عروض وخصومات شوب كاش الحصرية.

يتراكم استرداد النقود بشكل تلقائي في محفظة شوب كاش لكل عميل مع كل عملية شراء.

السعر : تحميل مجاني

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.