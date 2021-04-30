تطبيقات رمضان للايفون والايباد (18) – تطبيق إسلامي وآخر متاح مجاناً مؤقتاً وتطبيق مميز لخصومات التسوق !

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد. تحتوي المقالة على تطبيق إسلامي للقرءان الكريم وتطبيق آخر مجاني لفترة محدودة.

تطبيق كلمات القرءان الكريم

‏ تطبيق كنز كلمات القرآن الكريم يساعدك على تعلم وحفظ وتذكر الآيات القرآنية ضمن قالب ممتع ومُسلي عبر إكمال كلمات الآية المفقودة من خلال اختيار الحروف المناسبة على شكل خلايا سداسية دون أن ترفع أصبعك مع ثلاث وسائل مساعدة لكل سؤال.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Fine – محرر صور احترافي

تطبيق احترافي يحتوي على العديد من أدوات تحرير وتعديل الصور كالتحكم في التركيز مع تشويش الخلفية وضبط الألوان والتحكم بها على حدى.

يتيح لك التطبيق أيضاً التحكم بالسطوع والتشبع والتباين مع تأثيرات إضاءة مختلفة وأيضاً العديد من الفلاتر عالية الجودة، كذلك إمكانية استخدام الفرش والكتابة على الصور.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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وفر فلوسك مع شوب كاش .. أكواد خصم بالجملة!

هي خدمة أطلقها محرك بحث السفر والفنادق الشهير “ويجو” ، ويجمع صفقات استرداد النقود والخصومات في مكان واحد لمحبي التسوق عبر الإنترنت.

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