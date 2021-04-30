الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تدخل المستشفى بعد تدهور صحتها

انتشرت على مواقع الإنترنت أنباءٌ تتحدث عن دخول الفنانة المصرية دلال عبد العزيز المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية جرّاء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدّ نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي محاولاته الجادة من أجل التواصل مع الممثلة أو عائلتها لمعرفة صحة هذه الأخبار دون جدوى.

وكانت الفنانة المصرية قد أصيبت بالفيروس رفقة ابنتها دنيا سمير غانم، والمخرج هشام جمال، و6 من عناصر العمل في مسلسل عالم موازي، وهذا ما تسبب في إيقاف علميات تصوير المسلسل، وخروجه من السباق الرمضاني.

يشار إلى أنّ ابنة دلال عبد العزيز النجمة دنيا سمير غانم تعافت من الفيروس، وذلك بعدما جاءت نتيجة مسحتها سلبية، كما تعافى النجم حسن الرداد من الفيروس، فيما لايزال باقي المصابين في الحجر الصحي

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