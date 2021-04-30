دراسة بريطانية اللقاحات خفضّت عدد الإصابات والوفيات بكورونا

أظهرت دراسة حديثة قام بها مجموعة من العلماء البريطانيون انخفاض عدد الإصابات والوفيات بكورونا بعد الحصول على جرعات لقاح كورونا.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على عرض بيانات ميدانية حول مجموعة من المصابين بكورونا في المستشفيات البريطانية.

وأكدّت الدراسة انخفاض عدد الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض خطيرة الذين أصيبوا بكورونا وأدخلوا المستشفى أو توفوا بعد حصولهم جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينكيا.

وقال الباحثون إنّ النتائج التي توصلوا إليها كانت منطقية ومتوقعة، وقالوا إنّ اللقاحات لن تحمي بنسبة 100%.

من جانبه قال كالوم سيمبل أستاذ صحة الأطفال وطب الأوبئة بجامعة ليفربول الذي أشرف على البحث إنّ كبار السن والمصابون بأمراض شديدة قد لا يستطيعون مقاومة المرض حتى لو حصلوا على اللقاح.

وأكدّ كالوم على أنّ اللقاح فعال لأنّه ساهم في خفض عدد الإصابات والوفيات، لكنّه غير مثالي لأنّه لا يحمي الجميع

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