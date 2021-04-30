حلوى الناعم أمل السوريين في تحدي الغلاء

باتت حلوى الناعم المقرمشة أو كما يطلق عليها خبزة رمضان أمل السوريين في تحدي الغلاء، حيث أصبحت هذه الحلوى الشعبية الأكثر انتشاراً على موائد السوريين بعد الإفطار.

وتتكون هذه الحلوى من مزيج الطحين والماء، ويتم قليها في الزيت ثم تزيينها بدبس العنب أو التمر.

وزاد الإقبال هذا العام على شراء الحلوى الرخيصة الثمن الذي يبلغ سعر القطعة الواحدة منها 2500 ليرة سورية ما يعادل أقل من دولار واحد، مقارنة بباقي أنواع الحلوى التي تجاوز سعر الكيلو الواحد منها 5 دولارات أمريكي، وهذا ما يفوق إمكانية غالبية الشعب السوري.

ويشتري معظم السوريون هذه الحلوى من الباعة الذين يفترشون الطرقات، و يصنعونها أمامهم، وقالوا إنّ هذا الأمر تقليد اعتادوا عليه في شهر رمضان المبارك.

ودفعت الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها سوريا المواطنين السوريين للاستغناء عن الكثير من الأطعمة والحلويات التي اعتادوا على تناولها في الشهر الفضيل.

يذكر أنّ 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفق برنامج الأغذية العالمي

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