كريم فهمي يؤكد عرض فيلمه المؤجل ديدو في العيد

أعلن الفنان المصري كريم فهمي عن مشاركته في موسم أفلام عيد الفطر السعيد بفيلمه ديدو الذي تأجل عرضه في العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، ليكون بذلك أول الفنانين الذين يعلنون عرض أفلامهم في العيد.

حيث قام بإعادة نشر الإعلان التشويقي للفيلم الذي نشرته شركة السبكي للإنتاج الفني، والذي ظهر فيه وهو يتحول لعقلة أصبح رفقة أبطال العمل.

وسيتحدث الفيلم عن المواقف الكوميدية العديدة التي يتعرض لها أبطاله بعد تحولهم لهذا الحجم الصغير.

وفيلم ديدو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صالح، وبطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، شيكو وغيرهم.

يذكر أنّ زيادة عدد الإصابات بكورونا في مصر جعل الموقف ضبابياً أمام الشركات المنتجة للأفلام التي ستعرض في موسم العيد

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