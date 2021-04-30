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سامسونج تطلق جهاز حاسوب بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن حاسوب بمواصفات مميزة أطلقت عليه Galaxy Book GO.
وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج يرتكز على معمارية ARM، ونظام تشغيل Windows 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذا الحاسوب بشاشة IPS LCD مقاس 14 بوصة، ودقة عرض 1920 * 1080 بيكسل.
وستأتي الذاكرة الداخلية في هذا الحاسوب بسعة 128 غيغا بايت مع إمكانية زيادتها بحسب رغبة المستخدم، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيدعم الجهاز معايير Mill-810G الذي يساعد الجهاز على مقاومة السقوط من ارتفاع 1.2 متر.
وسيحتوي الحاسوب على منفذي USB-C، منفذ USB-A، فتحة لبطاقة ذاكرة، ومكان لتركيب شريحة Sim.

الجدير بالذكر أنّ سامسونج ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 449 يورو مع دعم شريحة LTE، و349 دولار للنسخة التي لا تدعم الاتصال بالشبكات الخلوية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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