أمازون تستعد لإطلاق حاسوب لوحي بمواصفات جيدة وسعر مميز

أزاحت شركة أمازون الأمريكية الستار عن حاسوب لوحي بمواصفات جيدة وسعر رخيص أطلقت عليه Fire HD 10 Plus.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج MediaTek Helio P60T ثماني النواة، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، ونظام تشغيل Android 9.0 pie، وواجهة Fire OS7.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها اللوحي الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض 1200*1920 بيكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 224 شمعةم، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية أحادية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وأحاطت أمازون هذا الحاسوب بهيكل مصنوع من المعدن، البلاستيك، والزجاج المضاد للصدمات.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 32 أو 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب اللوحي على بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 8 ساعات في الشحنة الواحدة، منفذ USB-Type C2.0، ومنفذ 3.5 للسماعات، واي فاي وبلوتوث.

يشار إلى أنّ أمازون ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل لحوالي 150 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية