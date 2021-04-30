اسم فرس يوقع بريطانية في مشاكل مع الإنتربول

تسبب اسم فرس في مشكلة كبيرة لصاحبته، وذلك بعدما تم اتهامها من قبل الإنتربول بتمويل الإرهاب.

حيث صدمت البريطانية سوزان جوفينداسامي البالغة من العمر 53 عاماً بإيقاف الحوالة التي أرسلتها بقيمة 500 جنيه إسترليني لصديقها مدرب الخيول الذي يشرف على تدريب فرسها إيزيس (Isis) وعندما استفسرت عن الأمر بعد 3 أيام تفاجأت باتهامها بتمويل الإرهاب.

وقالت إنّ المسؤولين أوقفوا الحوالة لأنّ اسم فرسها مماثل لاختصار اسم داعش التنظيم الإرهابي لتضطر المرأة البريطانية لتقديم الأدلة التي تؤكد براءتها.

حيث شرحت لهم بأنّ اسم إيزيس هو اسم لآلهة مصرية، وأنّها شغوفة بالحضارة المصرية لذلك أطلقت هذا الاسم على الفرس، وأكدّت امتلاكها سابقاً لأحصنة باسم فرعون، ونفرتيتي.

واضطرت المرأة البريطانية لإبراز جوز الحصان إيزيس بنت خضرة حتى تم رفع الحظر عن الحوالة و إيصالها لصاحبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية