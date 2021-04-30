زوج يُضحّي بزواجه ليحافظ على سعادة عائلته

أقدم المواطن الهندي أوتام ماندال الذي يعيش في ولاية بيهار، على تزويج زوجته من حبيبها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سعادة عائلته.

وقال الرجل إنّه تزوّج من سابنا كوماري عام 2014 وأنجب منها طفلين، ليكتشف بعد ذلك وقوعها في غرام أحد أقربائها.

وحاول أوتام إقناع زوجته بالتخلي عن علاقتها بقريبها إلّا أنّه فشل في ذلك، وهذا ما دفعه لطلاقها وتزويجها ممن تحب.

وأكد الرجل أنّه شعر بالغضب والحزن في بداية الأمر، لكنّه قرر في نهاية الأمر اختيار حل يُبقي أفراد الأسرة سعيدة، خاصةً بعدما فشل والدا زوجته في إقناعها بالتخلي عن حبّها الجديد.

وقال أوتام إنّ حياتنا ستتدمر لو لم أقم بهذه التضحية، وأكد أنّ الطفلين سيبقيان في رعايته في حين ستذهب أمهما مع زوجها الجديد

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