تعرّفوا على أبرز مزايا تحديث آيفون الجديد

كشفت شركة آبل الأمريكية عن تحديث جديد لنظام IOS، جلب معه مجموعة كبيرة من الميزات أطلقت عليه IOS 14.5.

وسيعتمد التحديث الجديد على ساعات Watch Series للتعرّف على المستخدم، وفتح هاتفه دون الحاجة لنزع كمامته للتعرف على بصمة الوجه.

وسيدعم التحديث الجديد البرمجيات التي تعمل مع أجهزة Air Tag التي تساعد على تعقب الأشياء، والعثور على الأشياء المفقودة عبر تطبيق Find MY.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا التحديث سيضيف ميزات جديدة للخرائط، يمكن من خلالها تقدير وقت الرحلة مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية.

كما سيضم التحديث الجديدة ميزة App Tracking Transparency، التي ستحذر المستخدم في حال أراد أحد التطبيقات تعقب موقعه لأهداف تتعلق بالإعلانات التجارية، وبالتالي سيكون الخيار له لإيقاف هذا التطبيق أو السماح له بتعقبه.

وسيمنح التحديث الجديد 4 خيارات، لانتقاء الأصوات للمساعد الصوتي Siri.

ودعت آبل المستخدمين لتحديث الأجهزة التي يملكونها للإصدار الجديد، للتمتع بالميزات الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية