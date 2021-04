تستعد إمارة دبي، لاستضافة أشهر مرجان بيرة في العالم، حيث يضم المهرجان أكبر حانة في العالم وحفلة شرب.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام ألمانية، فإنه من المقرر تنظيم نسخة مماثلة من مهرجان البيرة الذي يقام في ميونخ في دبي هذا الخريف.

وذكرت صحيفة ألمانية أنه “قد يتجه رواد المهرجان الذين يتطلعون إلى الحصول على قطع المعجنات والبيرة والدرندلس إلى الإمارات العربية المتحدة بدلاً من ألمانيا هذا العام”.

ويتعهد المهرجان بشهور من الاحتفالات التي ستقام في نفس الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي، الذي تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في مرسى دبي ويستمر من 7 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2021.

ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية، سيسعى الحدث إلى محاكاة مهرجان البيرة الأصلي في ميونيخ، ويتضمن ذلك نحو 32 خيمة بيرة وعجلة فيريس عملاقة وحتى نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لتمثال بافاريا الشهير الذي يقف في أرض المهرجان في ميونيخ.

وستكون مصانع الجعة والمطاعم البافارية من بين 620 شركة قيل إنها وقَّعت على المشاركة في الحدث.

وقد يعكس مهرجان البيرة في دبي مثيله في ميونيخ، لكنه يخطط أيضاً لبعض الإضافات الباهظة، بما في ذلك ما يقول منظمو الحدث إنه سيكون “أطول بار بيرة في العالم” ويصل طوله إلى 60 متراً.

وأكد تشارلز بلوم رئيس سوق عيد الميلاد في برلين وأحد منظمي مهرجان أكتوبر في دبي، الحدث لمجلة دير شبيجل الإخبارية. وأضاف أن المسؤولين الإماراتيين أعطوا بالفعل الضوء الأخضر لهذا الحدث.

وقال بلوم إنه سيُسمَح بتناول المشروبات الكحولية في أرض المهرجان، لكن سيُجبَر الحضور على ركوب حافلات للعودة إلى فنادقهم وعدم التجول في المدينة، مضيفاً أن هذا الحل الوسط كان محاولة لاحترام الثقافة الإماراتية والألمانية.

The post استعدادات في دبي لاستضافة أشهر مهرجان «بيرة» في العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا