أمور عليك القيام بها في حال أدمن ابنك على الحاسوب

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين خطورة إدمان الأطفال على الحاسوب، واستخدامه للعب الألعاب وتصفح الإنترنت لساعات طويلة.

وحددت الرابطة مجموعة من العلامات التي تظهر على الطفل وتدل على دخوله في مرحلة الإدمان كفقدان الطفل السيطرة على نفسه، وعدم قدرته عن التخلي عنه، بالإضافة لتوتره في حال مُنع عن استخدام الحاسوب.

بالإضافة لتراجع تحصيله الدراسي، الانطواء، إهمال العلاقات الاجتماعية، عدم الرغبة بمغادرة المنزل، النوم بشكل متقطع وبأوقات غير منتظمة، وإهمال النظافة الشخصية.

ودعت الرابطة الألمانية الأهالي للحديث مع أطفالهم عند ملاحظة هذه الأعراض، ومناقشتهم حول خطورة هذا الأمر، ومساعدتهم على التخلي عن الحاسوب وممارسة أنشطة أخرى مفيدة كالتمارين الرياضية، القراءة، التنزه، وغيرها من الأمور.

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