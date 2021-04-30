Realme تُطلق سماعة جديدة مميزة

كشفت شركة Realme الصينية عن سماعة جديدة بمواصفات مميزة وسعر رخيص، أطلقت عليها Realme Buds Q2.

وستأتي السماعة الجديدة مقاومة للماء والغبار وفق معيار IPX4، وستدعم ميزة إلغاء الضوضاء في البيئة المحيطة ENC التي تعمل مع المكالمات الصوتية.

وستعمل بمحرك 10 مللي ثانية تدعم Bass وستحتوي على لوحة لمس تتيح للمستخدم التشغيل والإيقاف والرد على المكالمات، أو تشغيل نمط أو إيقاف نمط الألعاب.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 20 ساعة في الشحنة الواحدة، وتدعم الشحن السريع حيث يكفي شحنها لمدّة 10 دقائق حتى تعمل لساعتين.

وتتميز بانخفاض استهلاك البطارية، وخفض تأخر الاستجابة عند 88 مللي في الثانية، وستحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء المحيطة مع خوارزمية تعمل على فلترة الأصوات الخارجية.

يُشار إلى أنّ ريلمي ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 26 دولارا أمريكيا.

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