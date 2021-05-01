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ظهور شرفي لزوج يُسرا الحقيقي في مسلسل “حرب أهلية”

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كان الظهور الشرفي لخالد سليم زوج الفنانة يسرا الحدث الأبرز في الحلقة 17 من مسلسل “حرب أهلية”.

حيث لعب خالد سليم في ظهوره الأول في الدراما شخصية والد صديق جميلة ابنة يسرا في المسلسل، حيث سافرت مريم الذي تؤدي شخصيتها يسرا للقاء ابنتها جميلة وأثناء اللقاء تتعرف على صديقها ووالده.

وقدّم رجل الأعمال المصري خلال مشاركته في المسلسل مشهدين، الأول جمعه بجميلة وابنه، والثاني لقاؤه بمريم، وإعجابه بها.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد نوّهت في تتر المسلسل لمشاركة رجل الأعمال خالد سليم فيه كضيف شرف.

ومسلسل “حرب أهلية” من تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، برلنتي فؤاد، وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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