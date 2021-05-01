بعد الإعلان عنه رسميًا – ما الجديد في إصدار 5G من هاتف ريلمي 8؟

كشفت ريلمي عن إصدار جديد من هاتف ريلمي 8، وهو الهاتف الذي جذب انتباه كبير حول العالم وكذلك في الوطن العربي، والإصدار الجديد يتميز بشكل أساسي بكونه يدعم شبكات الجيل الخامس، هذا مع تحسينات كبيرة مقارنة بإصدار ريلمي 8 العادي، هاتف ريلمي 8 5G يأتي مع معالج مختلف، لكنه من ناحية أخرى يأتي مع مواصفات مختلفة أيضًا..

مواصفات هاتف ريلمي 8 5G

الهاتف يعتمد على معالج من شركة ميدياتك، وهو أمر أصبحنا نراه كثيرًا، هذا مع النمو الكبير والمستمر لشركة ميدياتك، والمعالج هنا هو Dimensity 700 وبدون شك هو معالج داعم لشبكات الجيل الخامس، هذا أمر بديهي، والمعالج يدعم شبكة Sub-6GHz الأكثر انتشارًا.

الهاتف أيضًا يقدم بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع 18 واتّ، وعليه فالبطارية أيضًا ممتازة، أما ومن حيث الشاشة فهي هنا بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+، هذا مع تردد 90 هيرتز وسطوع يصل إلى 600 نيت، وهو رقم متواضع.

يقدّم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر Samsung GM1 المميز ولكنه أيضًا قديم نسبيًا، هذا مع مستشعر واسع 8 ميجابيكسل ومستشعر B&W لا أكثر، مع كاميرا سيلفي 16 ميجابيكسل، وهنا نتأكد أن الهاتف يلعب في ملعب الفئة المتوسطة وهو أمر مقبول.

يقدّم الهاتف ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت في أقل إصداراته، مع وجود إصدار 8 جيجابايت، هذا مع ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت تقبل التوسعة من خلال منفذ microSD بالطبع.

سعر وموعد توفر هاتف ريلمي 8 5G

الهاتف يأتي بسعر 320 دولار أمريكي تقريبًا، وهو بدون شك سعر مرتفع جدًا مقارنةً مع هواتف من شاومي أو حتى من سامسونج والمعروف عنها أنها أغلى من حيث الأسعار، لكن هذه سياسة ريلمي المعتادة في التسعير، وخصوصًا أنها تابعة لأوبو كما نعلم!