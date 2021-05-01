تحديث iOS 14.5 – فيسبوك تشرح كيف ستوثر خاصية منع التتبع على الإعلانات!

أعلنت شركة فيسبوك عن النتائج المالية للربع المالي الأول من عام 2021 ومعها أشار مسئولو ابل إلى خاصية منع التتبع الجديدة في تحديث iOS 14.5 وكيف ستؤثر عليهم.

المدير المدير في فيسبوك قال إنه في عام 2021 يتوقع أن تكون هناك معارضة أكبر من المنصات والجهات التنظيمية للإعلانات المستهدفة مثلما حدث مع تحديث iOS 14.5، لكن بالنسبة لفيسبوك هذا التأثير يمكن السيطرة عليه.

أيضاً مدير العمليات في فيسبوك قال إن الشركة تقوم حالياً بعمل الكثير من أجل مواجهة تلك التغييرات الحالية المناهضة للإعلانات المخصصة ومن ذلك تغيير الأدوات الإعلانية لها.

تذكيراً لما حدث مؤخراً، فإن تحديث iOS 14.5 الأخير يطلب إذن المستخدم أولاً قبل قيام أي تطبيق بالوصول إلى معرف الإعلانات الخاص به IDFA والذي يمكن من خلاله تتبع نشاطه ومعرفة اهتماماته وبالتالي عرض إعلانات موجهة له بطريقة أفضل.

عدم سماح المستخدم للتطبيقات بتتبعه والوصول إلى معرف الإعلانات الخاص به، سوف يجعل الإعلانات التي تظهر له أقل استهدافاً له وبالتالي سوف تكون أقل تأثيراً مما سيؤثر سلباً على المعلنيين وأصحاب الأعمال وفقاً لفيسبوك.

حالياً تقول فيسبوك أن تأثير تحديث iOS 14.5 سيكون من الممكن السيطرة عليه وعلى توابعه وأن فيسبوك يمكنها الاستمرار في تقديم الإعلانات بكفاءة مع بيانات أقل إلا أن التحدي الأكبر مع ابل – بحسب فيسبوك – يكمن في أنها تقدم واجهات برمجية API خاصة تخدم خدماتها ومنتجاتها وتضر بالمنافسة.

وكانت شركة فيسبوك قبل أشهر قد قامت بحملة دعاية مضادة لأبل من أجل ثنيها عن إضافة خاصية عدم التتبع لنظام iOS بادعاء أن ذلك يضر بأصحاب الأعمال الصغيرة وسط التحديات الاقتصادية الكبرى التي فرضها وباء فيروس كورونا.

لاحقاً، تراجعت فيسبوك مع مضي ابل قدماً في تقديم خاصية منع التتبع وصرح المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ أن تلك الخاصية قد تفيد فيسبوك في النهاية بدفع أصحاب الأعمال للإعلان وبيع منتجاتهم على منصة فيسبوك حصراً.

من جهة أخرى، قد يرى بعض المستخدمين أن فيسبوك لا تفكر إلا من منظور الربح والخسارة دون اعتبار لخصوصية بيانات المستخدمين.

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