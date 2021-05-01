8 تطبيقات تستحق التثبيت على ساعات آبل الذكية

مما لا شك فيه أن أفضل الساعات لهواتف آيفون هي ساعات آبل الذكية. بالتأكيد هناك العديد من الخيرات الأخرى، ولكن الفكرة كلها أن الأجهزة القابلة للارتداء من آبل تتوافق بشكل جيد جداً مع هواتف الآيفون. ولذلك إذا كنت واحداً من بين هؤلاء سعداء الحظ الذين يمتلكون إحدى ساعات آبل الذكية، فهذا المقال من أجلك.

لقد جمعنا لك اليوم مجموعة رائعة من التطبيقات التي تستحق التثبيت فوراً. بعض من هذه التطبيقات مجانية وبعضها تتيح إمكانية الشراء من الداخل وبعضها مدفوع فقط. والآن، هيا بنا لنتعرف على هذه التطبيقات الرائعة ونرى في أي شيء من الممكن أن تفيدك.

أفضل التطبيقات التي ننصحكم بتثبيتها على ساعات آبل الذكية:

1- Spark

هل تعلم أن أحد أهم أسباب وجود التطبيقات على الساعات الذكية هو توفير القدرة والإمكانية على إنجاز المهام دون أن تحتاج استخدام هاتفك الذكي بين كل حين والأخر؟ وهذا التطبيق خصيصاً لذلك. تطبيق Spark يوفر لك رسائل البريد على ساعتك دون أن تحتاج استخدام هاتفك الآيفون.

بالتأكيد أنت لن تستخدم ساعة آبل الذكية من أجل التفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني وكتابة ردود طويلة من عليها، ولكنها وسيلة جيدة لتبقى مُطّلع على كافة الأمور أول بأول بسهولة شديدة.

يمكنك فحص رسائل البريد بسرعة وتفقد الرسائل الواردة وقراءة أهم الرسائل التي تنتظرها من أي جهة من خلال ساعتك. بنسبة كبيرة جداً هذا التطبيق سيجعلك في غنى عن هاتفك الآيفون لقراءة الرسائل.

السعر : مجاني

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2- Watchsmith

تطبيق Watchsmith هو تطبيق ذكي لأنه قادر على تخصيص وجه ساعتك بشكل رائع. فبدلاً من أن تقوم الساعة بعرض الوقت والتاريخ والمعلومات الفلكية والطقس وكل تلك التعقيدات، يمكن لهذا التطبيق أن يخصص فقط ما تريد أن تراه على وجه الساعة.

الأفضل من ذلك أنك قادر على تخصيص طريقة العرض حسب وقت اليوم، بمعنى أن تقوم الساعة بعرض معلومات مختلفة اعتمادً على الوقت.

السعر : مجاني

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3- MultiTimer

يتيح لك هذا التطبيق القدرة على ضبط عدة مؤقتات مختلفة لأحداث متعددة وتشغيلها جميعاً في وقت واحد على شاشة الساعة. بالتأكيد التطبيق متاح أيضاً على هواتف الآيفون ويحتوي على كم غزير من المزايا التي يمكنك الاستفادة منها على الهاتف، ولكن على كل حال يمكنك الاكتفاء بالتطبيق على ساعتك الذكية.

السعر : مجاني

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4- Just Press Record

Just Press Record هو تطبيق رائع يتيح لك القدرة على بدء وإيقاف التسجيلات الصوتية. هو للأسف تطبيق مدفوع ولكنه يحتوي على مزايا رائعة. أفضل شيء في التطبيق أنه قادر على تنظيم التسجيلات ليسهل الوصول إليها.

أيضاً قادر على تحويل الكلام إلى نصوص قابلة للبحث. سواء كان متصل بهاتفك أم بدون، ستكون قادراً على تسجيل الصوت من خلال معصمك بسهولة شديدة.

السعر : 5$

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5- Elk

الفكرة من تطبيق Elk أنه قادر على تحويل العملات مباشرة من شاشة ساعتك. لن تحتاج إلى هاتفك لمعرفة فرق قيمة العملية مرة ثانية. ولكونه يعتمد على موقع GPS الخاص بك، فستكتشف أنه قادر على عرض قيمة العملية المناسبة لمنطقتك على الفور.

السعر : مجاني

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6- Carrot Weather

في حين أن هناك العديد من تطبيقات الطقس التي يمكنك تثبيتها، ولكن هناك ميزة في تطبيق Carrot Weather وهي القدرة على عرض معلومات كثيرة حول الطقس في شاشة صغيرة.

السعر : مجاني

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7- Overcast

تطبيق Overcast يعمل كمشغل بودكاست ويمكن حفظ الملفات على الساعة بدلاً من الهاتف، مما يعني أنك قادر على الاستماع أثناء التنقل دون الحاجة لإخراج هاتفك من جيبك.

كل شيء ستراه بكل وضوح على شاشة الساعة ومن السهل تشغيل أي شيء. أيضاً يمكنك تخطي الوقت وعصا التحكم في مستوى الصوت من الساعة أيضاً.

السعر : مجاني

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8- iTranslate Converse



تطبيق iTranslate Converse هو تطبيق ترجمة من ذهب، ولكنك لن تعرف قيمته الحقيقية إلا عندما تحتاج له. فكرة التطبيق أنه يقوم بترجمة الصوت المسموع وعرض الترجمة على الشاشة، هذه الميزة تمنحك القدرة على التحدث مع أي شخص أجنبي لا يتحدث لغتك.

بالإضافة إلى ذلك يدعم التطبيق 38 لغة حتى الآن ويمكنك تخصيص اللغات يدوياً أو تترك التطبيق يكتشفها تلقائياً، هذا يعني أنك ستحصل على نصوص مكتوبة لمحادثاتك الصوتية. والأفضل من كل شيء أنه تطبيق مجاني.

السعر : مجاني